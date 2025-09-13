De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há sinal de chuva para esse final de semana. Nesta sexta-feira, 12 de setembro, a temperatura mínima foi de 10°C e a máxima de 20°C, com o céu claro.

Os outros dois dias seguirão no mesmo padrão, com a mínima de 9°C e a máxima de 18 °C no sábado, 13 de setembro, onde terá algumas nuvens no céu. As rajadas de vento podem atingir 34 km/h, com a umidade oscilando entre 57% e 97%.

No domingo, 14 de setembro, a temperatura volta a mesma de sexta, com a mínima de 10°C e a máxima de 20°C. O céu estará com bastante nuvens, com a umidade ficando por volta de 57% e 98% e a ventania diminuindo para 29 km/h.