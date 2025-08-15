Neste final de semana não tem previsão de chuva, de acordo com as informações divulgadas pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Além disso, terá muitas nuvens no céu na sexta e no sábado, já no domingo, as nuvens vão embora e o céu ficará claro.

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, a temperatura mínima é de 9°C e a máxima de 16°C. As rajadas de vento podem atingir 33 km/h, e a umidade está por volta de 60% e 95%.

No sábado, 16 de agosto, a temperatura aumentará, com a mínima indo para 10°C e a máxima para 19°C. A umidade ficará entre 55% e 96%, com a ventania permanecendo em 33 km/h.

No domingo, 17 de agosto, as rajadas de vento vão diminuir para 19 km/h, com a umidade oscilando entre 48% e 100%. A temperatura mínima permanecerá sendo de 10°C e a máxima aumentará para 22°C.