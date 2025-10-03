De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chuva irá cair até sábado. Além disso, a temperatura aumentará com o passar dos dias.

Nesta sexta-feira, 03 de outubro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com a precipitação acumulada atingindo 17.0 mm. A temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 18°C, com as rajadas de vento chegando a 31 km/h. A umidade está por volta de 81% e 99%.

No sábado, 04 de outubro, a temperatura mínima será de 14°C e a máxima aumentará para 25°C. A probabilidade de ocorrência de chuva permanecerá sendo de 97%, com a precipitação acumulada de 4.4 mm. A umidade ficará entre 53% e 98%, com a ventania aumentando para 37 km/h.

No domingo, 05 de outubro, não há previsão de chuva e a temperatura aumentará novamente, com a mínima de 16°C e a máxima de 29°C. As rajadas de vento podem chegar a 39 km/h, com a umidade oscilando entre 39% e 90%.