O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que a chuva permanecerá caindo até quarta-feira (03). A temperatura máxima irá oscilar entre 23°C e 28°C nos próximos dias.

Nesta segunda-feira, 1° de dezembro, o céu está parcialmente nublado, com pancadas de chuvas com probabilidade de ocorrência de 97%. A precipitação acumulada pode atingir 13.3 mm, com a temperatura mínima de 17°C e a máxima de 28°C. A umidade está oscilando entre 50% e 98%, com as rajadas de vento de 43 km/h.

Na terça-feira, 02 de dezembro, a temperatura mínima será de 16°C e a máxima de 25°C, com ventania caindo drasticamente para 28 km/h. A umidade estará por volta de 61% e 97%, com a probabilidade de ocorrência de chuva de 97% e precipitação acumulada de 8.0 mm.

Na quarta-feira, 03 de dezembro, a temperatura mínima permanecerá a mesma, enquanto a máxima irá para 27°C. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 62%, com precipitação de 1.0 mm. As rajadas de vento vão para 38 km/h e a umidade será de 36% a 98%.

Na quinta-feira, 04 de dezembro, não há sinal de chuva e o céu estará com algumas nuvens. A temperatura mínima será de 14°C e a máxima de 23°C, com umidade por volta de 55% e 93%. A ventania poderá chegar a 31 km/h.