Tempo chuvoso em Araucária no fim de semana

Seguindo o ritmo da última semana, a previsão continua de tempo chuvoso em Araucária para o fim de semana.

Segundo o SIMEPAR, a temperatura para esta quinta-feira (01/12) é máxima de 25° e mínima de 16°, com pancadas de chuva pela tarde e noite. Na sexta-feira (02/12), as temperaturas são quentes, mas com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 27° e mínima de 18°.

No sábado (03/12), sol com muitas nuvens e previsão de chuva também pela tarde e noite, máxima de 28° e mínima de 18°. Domingo (04/12) terá possibilidade de chuva o dia todo, sol com muitas nuvens durante o dia, máxima de 25° e mínima de 19°.