Tentou garantir o churrasco, mas foi parar na Delegacia

Suspeito tentava esconder a picanha o o Passport dentro das roupas. Foto: divulgação

Na terça-feira, 15 de junho, um homem foi flagrado furtando uma garrafa de whisky Passport e uma peça de picanha em um hipermercado de Araucária. Segundo os seguranças do estabelecimento, o suspeito já havia estado mais cedo no local e efetuado um furto, que foi visualizado pelas câmeras de segurança. Por volta das 10h30, ele retornou, confiante de iria garantir o churrasco do final de semana e sair ileso, mas dessa vez os funcionários conseguiram detê-lo.

O homem tentou esconder e peça de carne, no valor de R$ 126,00, e garrafa com a bebida, dentro das roupas. A Guarda Municipal foi acionada e encaminhou o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil.

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021