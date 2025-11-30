Nos dias atuais, quando passamos pela Avenida Dr. Victor do Amaral e vemos a grande construção pintada na cor verde no Centro, com suas portas fechadas, com um muro na entrada principal para impedir invasões, chega a dar uma tristeza ao lembrar que até há alguns anos atrás ali se realizavam os melhores bailes de Araucária, e chega ser impossível relembrar toda a trajetória da Sociedade Operária Beneficente de Araucária SOBA, desde seu passado até a sua inauguração em Sede própria.

A SOBA antes de estabelecer-se em seu endereço definitivo, localizava-se no Bairro Estação, mais propriamente na esquina da Rua Jeronin Durski com a Pedro Pizzatto, em um antigo barracão de propriedade da saudosa Eufrosina Tyrka em frente a Estação Ferroviária, junto também funcionava o antigo Armazém e residência da Família Wasseco.

A Sociedade Operária tinha como Presidente na época de sua inauguração o saudoso Dr. Alvaro Cantador que na ocasião da inauguração da SOBA passou o cargo para o recém-eleito presidente o também saudoso Sr. Wenceslau Jasiocha. Na ocasião o terreno da Rua Dr. Victor do Amaral já estava preparado e a construção da Sede própria do mais animado clube social da cidade já estava com suas paredes firmes e fortes, e o salão já estava preparado para receber os associados e a população que enfim recebia um grande clube na cidade.

Nesta foto estão presentes os antigos componentes da Diretoria como o Médico Dr. Alvaro Cantador (in memoriam) que no dia da entrega do cargo para o seu sucessor, teve sua trajetória relembrada e elogiada pelo advogado e Professor Dr. José Cury (in memoriam) que nesta foto está próximo ao Sr. Wenceslau Jasiocha ou Seu Wasseco (in memoriam), que viria a assumir como novo Presidente da SOBA, estão presentes também entre outros o Sr.Belarmino Dias da Costa (in memoriam), Reynaldo Rigon (In memoriam), e outros componentes que apesar de não termos suas identificações fizeram parte da primeira diretoria da SOBA em seu novo endereço e talvez também já sejam todos de saudosas memórias.

Mas para complementar essa lembrança temos a lembrança do baile de inauguração que foi animado pela Banda Maraca Jazz do saudoso João Bello conhecido como “Tio Belo”.

As lembranças deste lugar, lamentavelmente são somente lembranças, pois a SOBA atualmente está desativada, sua construção ainda permanece na Dr. Victor do Amaral, com uma aparência já triste e o interior condenado. Uma saudosa e triste constatação.

Foram anos em barracões alugados, foram décadas na Sede própria da Rua Dr. Victor do Amaral, mas hoje a Sociedade Operária Beneficente de Araucária – SOBA é um clube que passou de muita animação para uma triste lembrança identificada com a inscrição de sua fachada que diz: “SOCIEDADE OPERÁRIA BENEFICENTE DE ARAUCÁRIA” SOBA Fundada em 01-05-1949 e o símbolo, e hoje fazem parte das lembranças e saudades.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook
Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Edição n.º 1493.