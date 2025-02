Terezinha Poly: A banca do Bueno

Na década de 70, período que mudou a cara da cidade de Araucária, chegou a nossa cidade o Sr. José Bueno Filho, fotógrafo renomado que, junto com sua esposa D. Nadir Bueno (in memoriam), abriram um estúdio fotográfico na Praça Dr. Vicente Machado. Até então nossa cidade tinha poucos fotógrafos profissionais, e, o mais conhecido era o saudoso Sr. Zidonio Baratto. O Foto Studio Bueno logo caiu nas graças da população pelos seus serviços e equipamentos mais modernos e pelos seus serviços excelentes.

O Sr. José Bueno adquiriu de pronto um terreno no centro próximo ao local de trabalho onde construiu sua residência na esquina da Rua Cel. João Antonio Xavier com Dr. Bruno Cichon. No amplo terreno, além da casa, o Sr. José Bueno aproveitava para mais um de seus hobbies que era o rádio amadorismo, sua visão com a certeza de um grande futuro construiu uma Banca para vendas de jornais e revistas, também sorvetes, docinhos, salgadinhos e vale transporte do TRIAR.

O terreno vazio na esquina visto nesta foto, era o antigo comércio da Dona Badia que por décadas era um dos mais conhecidos e com grande freguesia, atualmente está ocupado pela moderna construção do Banco Santander, e neste tempo a Banca do Bueno cresceu, progrediu, agora tem serviços de lanches, e ainda mantém o atendimento agradável que sempre foi sua política.

A foto também registra a calma e tranquilidade desta parte do centro que é uma das mais agitadas da cidade. Além da agencia bancária, também há o ponto de ônibus, exatamente nesta parte é o fundo do Colégio Marista e é caminho para as Lojas Havan, já não há mais essa tranquilidade e as construções já tem novas aparências. O Studio de fotografias do Bueno já não está mais em atividade.

Mas, ainda é uma imagem recente, tem apenas 25 anos e já é marcada por saudades.

Edição n.º 1450.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.