Terezinha Poly: A Hora Polonesa

Um dos programas de maior sucesso que há anos permanece no ar e com uma fiel audiência é A Hora Polonesa. Esse programa é um dos mais antigos no ar e foi um dos carros chefes no impulso de sucesso da Rádio Iguassu, aqui na cidade de Araucária/PR.

Desde quando a chamada era feita pela Rádio Cambiju, os grupos musicais poloneses já faziam sucesso, mas, foi quando na Rádio Iguassu o programa A Hora Polonesa iniciou que realmente passamos a conhecer muito mais sobre a música, a cultura e a história da Polônia e dos imigrantes poloneses de nossa cidade.

Antes do programa ser apresentado no estúdio da estação de rádio, para suas apresentações foi construída uma pequena sala em madeira do lado de fora da estação era um estúdio provisório, e de lá eram transmitidos os programas, mas como a saleta era de tamanho reduzido para pessoas, equipamentos e instrumentos dos grupos musicais, esses faziam apresentações do lado de fora como podemos ver nesta foto.

Sempre atentos e participativos, o casal de apresentadores Tadeu Wzorek (in memorian) e Paulina Wzorek, foi o responsável pelo sucesso do programa que ultrapassou fronteiras, sendo ouvido nas estações da América do Sul e transmitido em gravação até a Polônia. Reunir seus músicos do lado de fora do estúdio, colocar os instrumentos no chão (incluindo o amado violino do Sr. Tadeu), e não desanimar nunca era um lema para esse casal que só se separaram quando o Sr., Tadeu nos deixou, mas Dona Paulina com sua filha e netas levaram o programa até que por motivos pessoais Dona Paulina se aposentou, mas a Hora Polonesa foi um programa que prosseguiu, primeiro com a filha e netas do casal de fundadores e ainda continua sob novos comandos.

Aqui lembramos o início de um grande Programa e seus apresentadores, desde um estúdio improvisado do lado de fora da estação de rádio até a conquista de um número incontável de fãs e amigos. Boas lembranças e muitas saudades, agradeço essa foto linda, à qual espero tenha feito jus de digna lembrança.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade.

Foto do acervo de ROSI MARI WZOREK SKRABA

Edição n.º 1400