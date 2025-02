Terezinha Poly: A inauguração da Praça São Vicente

O exercício de 1976 foi o último ano que o então Prefeito Municipal Bel. José Tadeu Saliba esteve diante da administração de Araucária. Apesar da brilhante administração, não voltou a se candidatar para reeleição, optando por seguir sua vocação de Advogado. Embora os quatro anos que esteve diante do Executivo Municipal muitas obrigatórias e necessárias obras terem sido edificadas e até hoje permanecem e continuam mostrando a sua necessidade. Muitas destas obras que continuam a serem utilizadas ainda não passaram por reformas, e outras obrigatoriamente passaram por revitalizações. Escolas foram reformadas e tiveram novas salas construídas, e naturalmente houve também a construção desta praça que vemos na foto o momento de sua inauguração.

Era um terreno vazio em frente ao Seminário São Vicente de Paulo e se transformou em uma das praças mais concorridas dentro de nossa cidade. Ao ser inaugurada a praça recebeu oficialmente o nome de “Praça São Vicente de Paulo”, mas imediatamente ficou mais conhecida como “Praça do Seminário” devido a sua localização em frente ao antigo Seminário São Vicente de Paulo que antes de levar o nome atual de Colégio Bom Jesus, era uma escola dedicada a formação de Sacerdotes da Igreja Católica.

No dia da inauguração os Padres dirigentes e professores do Seminário se fizeram presentes para abençoar a Praça, e vistos aqui diante da placa de inauguração estão as seguintes pessoas da esquerda pra direita: José Tadeu Saliba (in memorian) prefeito municipal, padre Milton Machiniewic (in memorian), vereador Acyr de Almeida Torres (in memorian), padre João Ukachenski e padre Dirceu Keller (in memorian).

Já próximo de completar meio século de existência, a Praça do Seminário já teve diversas mudanças e revitalizações. Muitas de suas árvores nativas foram derrubadas para construção de obras no local como Teatro da Praça (nome oficial), foi construído durante a administração de Albanor José Ferreira Gomes-Zezé, uma Fonte de Águas Dançantes construída durante a Administração do Engenheiro Rizio Wachowicz por falta de cuidados foi demolida e atualmente o seu espaço foi revitalizado com a construção de um Anfiteatro ao Ar Livre durante a administração de Hissan Dehaini.

Essa praça é constantemente modificada, e, desde sua criação em, 1976 muitas histórias foram vivenciadas neste local, que continua sendo um dos mais bonitos espaços de Araucária.



Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Edição n.º 1451.