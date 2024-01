Terezinha Poly: A instalação da ACARPA em Araucária

Em 1962 Araucária ainda era uma cidade que era conhecida pelas suas grandes produções agrícolas, especialmente batata e cebola, feijão, trigo, milho, mas as culturas como soja já começavam também a sua expansão nos campos de nossas colônias.

Na época era prefeito municipal o senhor Ignacio Kampa e atendendo aos apelos de nossos produtores, trouxe com apoio do Governo do Estado do Paraná, a primeira instalação da ACARPA – Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná, dando assim uma proteção aos associados do presente e futuro, pois já se iniciava as grandes produções de pêssegos, ameixas, nectarinas, aves e hortifrutigranjeiros no Município e que viriam mais tarde promover o Município a nível nacional através da Festa do Pêssego e do Ovo.

Nesta inauguração da primeira sede as autoridades municipais e estaduais se fizeram presentes e na foto temos Augusto Burkoski, Ignácio Kampa (prefeito municipal da época), Francisco Mikosz, Reynaldo Alves Pinto, Paulo Pimentel (governador do Estado do Paraná na época), Olívio de Almeida, Bento Carneiro, Waldomiro Gayer Junior, Pedro Tocafundo, Delegado Moscaleski, Vicente Inckot, estes senhores citados já são de saudosas memórias. Somente o ex-governador PAULO DA CRUZ PIMENTEL está entre nós e já conta com 95 anos.

A Acarpa incluiu o título Emater e atualmente presta atendimento na Rua Francisco Xavier da Silva, seus serviços são atendidos por engenheiros agrícolas que mantém a excelência de serviços que sempre prestou em todas as regiões atuantes.

Foto – acervo do ARQUIVO HISTÓRICO ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES