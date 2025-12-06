Em 1974, mais precisamente no dia 04 de fevereiro, o Sr. Olimpio Moreira Paes, inaugurava no Centro de Araucária a primeira Casa Lotérica, localizada na Rua João Pessoa esquina com a Rua Cel. João Antonio Xavier em uma das salas junto ao antigo Cine Lider. Embora o Sr. Olimpio tenha iniciado as atividades de lotérica já há alguns anos no seu antigo bar localizado no Trevo da Rodovia do Xisto, a inauguração de um espaço maior no Centro era um dos maiores anseios da população.

Na época que a casa lotérica inaugurou o novo espaço, o cinema ainda estava em pleno funcionamento conforme pode ser visto na propaganda do filme em cartaz. A casa lotérica teve sucesso instantâneo, não apenas por ser uma das atividades preferidas do brasileiro, mas também porque o seu primeiro proprietário era o senhor Olimpio Moreira Paes. Este sempre foi uma pessoa de grande popularidade e carisma reconhecido desde sua juventude quando fazia parte dos times de futebol da cidade assim como foi um dos Diretores e fundadores do Time do Columbia.

Com muitos amigos que diariamente estavam em contato com esse ilustre cidadão, a inauguração da Casa Lotérica junto ao Cine Lider foi uma muitos se fizeram presentes ao evento, como podemos identificar ver nesta foto como o comerciante Elias Wykrota, o Vereador Aldair Miguel Buiar (in memoriam), o Advogado Dr. João M. Maia, o Delegado substituto Tantote (in memoriam), o proprietário da Casa das Sementes Ricardo Furman (in memoriam) e tantos outros juntos na antiga Rua João Pessoa, no tempo que essa ainda era revestida de paralelepípedos.

Com o grande aumento e atendimento e serviços, a Casa Lotérica logo teve que procurar novas e maiores instalações e em pouco tempo foi construída na Praça Dr. Vicente Machado a nova e definitiva sede da Casa Lotérica.

O Cine Lider, também logo encerrou as atividades e atualmente é uma estrutura resistente que na mesma porta que dava entrada para a Casa Lotérica em 1974 atualmente é a entrada da Loja Paraná.
Como sempre os estabelecimentos que são úteis de diversas formas a tendência sempre é crescer, e no caso da Casa Lotérica, como conhecemos atualmente tem um funcionamento excelente e atende muito mais que simplesmente fazer jogos, as pessoas fazem deste lugar um Banco que tem um dos mais competentes e simpáticos atendimento da nossa Cidade.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook

Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Edição n.º 1494.