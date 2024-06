Terezinha Poly: A reforma da rua João Pessoa

As ruas do Centro de Araucária tem uma característica em comum, há uma quadra antes de chegar na Praça Dr. Vicente Machado elas se tornam íngremes, e assim por décadas essas ruas chegaram a representar perigo para os transeuntes, pois durante o período de chuvas elas se tornavam escorregadias e enlameadas, já em tempo seco a poeira dominava, mas assim era em toda cidade, na verdade, acredito que apenas Curitiba possuísse ruas calçadas por se tratar da Capital do Estado, mas estamos aqui apresentados uma das ruas mais antigas de Araucária.

A primeira rua a receber calçamento foi a Rua Dr. Victor do Amaral a principal via da nossa cidade, as obras na cidade tiveram início no final dos anos 60, ainda na administração do ex-prefeito municipal Aleixo Grebos (in memorian), e as primeiras ruas recebiam calçamento em paralelepípedos. A Rua João Pessoa recebeu seu calçamento já em blocos de concreto na década de 70, e os serviços, incluindo equipes de serviço e pátio de máquinas, eram da Prefeitura municipal.

Nesta foto, podemos conhecer ou relembrar a antiga Rua João Pessoa. Até o final da década de 70, essas eram as construções que haviam no local, as casas eram amplas, algumas ainda em madeira e outras já em alvenaria. As casas em madeira à esquerda já não existem, mas à direita as casas em alvenaria, apesar de sua idade, permanecem fortes no seu local.

A Rua João Pessoa, se tornou bastante conhecida, depois que o Cine Lider, passou para esse endereço. Ainda dentro da década de 70, o Cine Lider que até então era construído na Praça Dr. Vicente Machado, atrás da Igreja Matriz recebeu uma nova construção, mais moderna, com uma tela de projeção bem maior, um número de assentos suficiente para receber um grande público com conforto, e mesmo com o desconforto da rua o cinema fazia com que o movimento da rua fosse imenso especialmente nos finais de semana. Mas não era somente filmes que pelo Cine Lider era frequentado, também recebia turmas de formaturas escolares, posses de Prefeitos e Vereadores e palestras, assim a Rua João Pessoa, recebia suam primeira pavimentação.

Em 1981 o Projeto CURA que revitalizou e reformou diversas ruas de Araucária, implantou o primeiro asfalto, e foram diversas ruas que foram beneficiadas, entre elas novamente a Rua João Pessoa que deixava de ser uma rua com blocos de concreto e acompanhava outras em asfalto, luz, água e esgoto.

Quem passa por essa rua atualmente relembra como era difícil andar nessa rua, e quem não conheceu só pode imaginar, esse registro é passado e deixou saudades.