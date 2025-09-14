O final do século XIX e início do século XX, marcaram em Araucária a chegada de grandes grupos de imigrantes vindos da Europa. Os recém chegados vinham de diversos países para recomeçarem suas vidas. Uma grande parte destes imigrantes eram provenientes da Polônia e da Ucrania, e traçaram seu destino para uma nova cidade do Estado do Paraná. Assim encontraram o seu destino na Cidade de Araucária, logo após desembarcarem do navio na Cidade de Paranaguá.

Seus destinos eram em primeiro lugar, virem para nossa cidade e antes de seguirem para as suas terras, eram recebidos por uma comissão na localidade de São Miguel/Thomaz Coelho. Neste primeiro contato, os documentos eram expedidos, e depois de algum tempo as famílias eram dirigidas às terras recebidas que vieram a ser as Colônias da área rural de Araucária.

A vida dos imigrantes era muito difícil, alguns vinham de famílias abastadas, mas que viram suas vidas, fortunas e parentes serem destruídos por guerras que assolavam o solo europeu e os vencidos eram torturados e escravizados pelos vencedores, o melhor caminho era sair do país e tentar recomeçar em outras terras, mesmo que para isso tivessem de atravessar o Oceano Atlântico e chegar em um grande e pacífico país. Ao chegarem no Brasil e serem destinados à Araucária, os imigrantes não ficavam isolados nem esquecidos, e foi assim que em 1918 inauguraram a Sociedade Dom Ludowy, que se localizava nas proximidades da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, na rua que hoje leva o nome de um de seus fundadores Dr. Júlio Szymanski.

A Sociedade Dom Ludowy, ou a Casa do Povo tinha por finalidade a integração do imigrante junto a sociedade e à terra, ali eles tinham aulas de português, realizavam suas festas, realizavam casamentos, bailes e lembravam as histórias e danças folclóricas de suas regiões para nunca esquecerem de onde vieram, as crianças eram alfabetizadas nas duas línguas e a sociedade mantinha uma creche para as crianças. Durante décadas esse prédio abrigou a Sociedade Dom Ludowy.

A partir dos anos 60 a estrutura passou a ser o Sindicato Rural de Araucária, quando este construiu a sede própria aqui passou a ser um Departamento de Cursos da Prefeitura Municipal o Unicop, no aniversário de 90 anos de Emancipação Política de Araucária, o prédio passou por reformas e passou a ser o Departamento de Agricultura, mas o principal monumento era o Carvalho Centenário que o Doutor Julio Szymanski trouxe da Polonia e plantou no terreno. O Carvalho, foi considerado de importância histórica e recebeu uma placa indicando que ele a partir de 1970 era tombado pelo Patrimônio Municipal.

Atualmente toda essa estrutura foi modificada, o Carvalho Histórico na teve a proteção que por lei deveria ter e foi abandonado, secou e foi cortado, em menos de 30 anos destruíram um ser vivo de mais de 100 anos., Lamentável. Hoje o prédio reformado abriga o Departamento de Trânsito, quanto a Sociedade Dom Ludowy é uma referência e um nome respeitado dentro da comunidade araucariense e levado adiante pela Família Soczek no Bairro Costeira.

