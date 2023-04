Terezinha Poly: As fotos dos tempos de escola

As fotos que fazemos nos tempos de escola fazem com que a gente tenha a impressão de que o tempo parou, pois facilmente voltamos àqueles tempos, como essa que vemos aqui. O Colégio Sagrado Coração de Jesus, é uma instituição educacional fundada em 1928, quando um grupo de familiares locais unidos ao empresário Alfred Charvet da Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício, adquiriram a propriedade da Família Alves Pinto na Rua Dr. Victor do Amaral, onde no início do século XX havia uma Fábrica de Cervejas, onde foi feita uma reforma para adaptar as antigas instalações e transforma-la em uma das mais frequentadas escolas que ficaria sob a direção das Irmãs da Ordem Vicentina.

Ainda em 1928 as instalações eram feitas em madeira seguindo os padrões das antigas construções da cidade, mas na década de 50 a reforma foi total e transformou as antigas instalações em uma nova estrutura e que perdura até os dias atuais. Mas nesta foto, ainda vemos que nem todas as reformas do Colégio ainda haviam sido feitas para chegar ao que conhecemos atualmente, e que a hora do recreio era a hora que todos nós, não importa a escola, era sempre o momento de diversão, e que também já era utilizada para torneios oficiais entre escolas. Aqui temos uma amostra da cancha esportiva do Colégio Sagrado Coração de Jesus antes da construção do Ginásio de Esportes, os juízes desta partida estão dispostos em uma mesa próximo a rede de vôlei.

Mesmo sem a construção coberta, já havia os degraus para que as torcida ficasse confortável, e assim permaneceu até a década de 90 quando o ginásio de esportes foi construído. Atualmente o Colégio (ou Instituto) Sagrado Coração de Jesus teve alterado o seu registro para Colégio Marista, já não há espaços para a esperada hora do recreio, os estudantes aproveitam as instalações construídas para prática de esportes ou parquinho para os mais novos. As cores mudaram, mas a construção permanece fiel a feitas nos anos 50, ainda assim a reunião de crianças de diversas idades uniformizadas, é a imagem que marca a identidade do sempre Colégio Sagrado Coração de Jesus e a bela construção no alto de um jardim e se destacando na Rua Dr. Victor do Amaral no Centro.

Edição n. 1358