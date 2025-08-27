Frequentemente registramos aqui várias passagens, fatos, pessoas e locais que fazem parte da construção da História de Araucária. O dia a dia vai registrando cada um destes itens e assim como alguns tem décadas de existência, outros são recentes, mas tem tempo suficiente para ser chamado de saudade.

Esta foto é de 1993. Há pouco mais de 30 anos, ainda tínhamos a Sociedade Operária Beneficente de Araucária – SOBA, cujo prédio ainda resiste na Rua Dr. Victor do Amaral no Centro de nossa cidade. E, durante tantas décadas que esteve em atividade a SOBA realizou grandes bailes, todos com grande participação dos associados e seus filhos, e também com frequentadores que compravam mesas já deixando reservado para futuros eventos, os salões lotados e amizades faziam parte das alegrias que eram constantes.

Aqui vemos algumas das jovens filhas dos associados que em 1993 completaram 15 anos e participaram do Baile de Debutantes de Araucária. O evento contava com a organização de Marivete Regina Siqueira, jovem eleita Miss Araucária em 1977 que não pode levar o título de Miss Paraná porque ainda não tinha idade suficiente, mas sempre colaborou com a beleza das jovens araucarienses, organizando e colaborando em diversos eventos como neste em especial.

Este baile para essas meninas foi inesquecível. Jovens, bonitas, elegantes e iniciando a vida social. Acredito que todas elas sejam familiares, e mesmo nos dias atuais ainda as temos por perto. Embora não termos o nome de todas essas moças não podemos deixar de citar pelo menos o nome de algumas que são: Shirley C. Veloso da Silva, Luciaa Gotfrid, Maria Helena Silva e Lima, Marcia Carlos, Marcia Baja, Jossemara Fernandes Gamin, Sonia Luczyszyn, Angela Skraba, lamentamos não identificarmos todas. E de vestido escuro no alto da foto a Organizadora Marivete Regina Siqueira.

Após 32 anos já passados, essas jovens hoje a maioria delas tem filhos quase com a mesma idade que elas tinham na foto. São pessoas empreendedoras, comerciantes de grande sucesso. Fizeram parte da história que a Sociedade Operária Beneficente de Araucária – SOBA., guarda em suas lembranças, pois atualmente com suas portas ceradas e atividades já acabadas, as histórias que se passaram dentro da construção agora silenciosa da Rua Dr. Victor do Amaral, passam a fazer parte das lembranças e saudades que temos dos clubes sociais que fizeram parte de nosso passado.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.

Edição n.º 1479.