Terezinha Poly: Colônia Ipiranga

Os primeiros imigrantes ucranianos que chegaram em Araucária/PR. Eram, assim como outros povos, pessoas dedicadas ao trabalho na lavoura, e, que buscavam novas terras para poderem trabalhar, produzir e viver em paz, pois praticamente todos eles deixaram para trás sua Pátria, suas terras, suas construções, seus animais e seus bens, trazendo a família e o pouco que puderam pegar e fugir das guerras que assolavam a Europa. Os ataques russos à Ucrânia que vemos atualmente, não é uma nova guerra, pois desde séculos atrás esses dois países entram em conflitos armados e violentos.

Ao chegar em nossa cidade, os ucranianos foram conduzidos à Colônia Ipiranga e seguindo suas tradições religiosas, o primeiro ato é abençoar a terra e a água que receberam, construir suas casas e o templo religioso, os mesmos seguem os ritos da Igreja Católica Ortodoxa.

Nesta foto temos a comunidade de Ipiranga em frente a primeira construção da Igreja da Assunção de Nossa Senhora. A igreja em madeira segue a mesma arquitetura das Igrejas Ortodoxas, as famílias na foto mantêm a tradição da divisão entre os homens de um lado, mulheres de outro e as crianças em frente. A construção dessa primeira igreja permaneceu até 1982, quando foi reformada e hoje a construção em alvenaria continua fiel às suas primeiras linhas.

A Colônia Ipiranga é um lugar de paz e tranquilidade, tem muitas histórias e faz parte do roteiro de turismo rural de Araucária, as missas seguem o rito ortodoxo em latim com o sacerdote de frente para o altar, um lugar que merece ser conhecido e mantido o ar campestre de paz, que esse povo tanto lutou para conseguir e aqui encontraram.

Edição n.º 1395