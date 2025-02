Terezinha Poly: O 1º centenário da imigração polonesa em Araucária

Quem visita a Praça Dr. Vicente Machado no Centro de Araucária, com certeza já conheceu um Monumento ao lado do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, onde uma placa entre duas colunas indica o seu objetivo e a data de sua inauguração.

O Monumento é uma homenagem ao primeiro centenário da Imigração Polonesa em Araucária. O ano era 1971 e Araucária era administrada pelo Prefeito Engenheiro Rizio Wachowicz que também é um descendente de poloneses. A lembrança dos homens e mulheres que aqui chegaram, depois de atravessarem o Oceano Atlântico, fugindo de guerras, de fome e das perseguições em sua grande parte, vieram para o Brasil junto com outros que atraídos pela chance de recomeçar suas vidas, enfrentaram uma longa viagem e chegaram em uma outra terra, outro país, outro idioma, e, receberam glebas de terra, ferramentas e ajuda para o início de limpeza de terrenos e plantio de produtos agrícolas.

O passado de Araucária, foi construído com muito esforço, foram mãos calejadas, suor e cansaço de homens e mulheres que enfrentaram um clima diferente ao europeu. No dia desta inauguração alguns descendentes dos pioneiros de nossa cidade se fizeram presentes, na foto são os senhores mais velhos que chegaram ainda crianças em Araucária, e, junto com seus pais trabalharam a terra, construíram casas, enfrentaram bons e maus tempos, trabalharam e fizeram a nossa História.

O Monumento do Centenário da Imigração Polonesa na Praça Dr. Vicente Machado guarda em seu interior uma chamada “cápsula do tempo” que é uma espécie de cofre forte, guardado em seu interior que contém cartas, documentos, fotografias, diversos objetos, alguns destinados aos descendentes certos, mas a maioria para o povo em geral.

Essa cápsula do tempo da Praça Dr. Vicente Machado deverá ser aberta somente em 2071 quando a Imigração Polonesa completará seu segundo centenário. Só então o conteúdo poderá ser revelado para todos os que se fizerem presentes daqui há 46 anos no futuro. As pessoas presentes nesta foto como o Sr., Miguel Grabowski, Ludovico Gondek, Aldair Miguel Buiar, Bispo Dom Inacio Krause já são de saudosas memórias, e provavelmente muitos desta multidão não estarão presentes no segundo centenário.

Mas assim como existe um Monumento de Imigração Polonesa na Praça Dr. Vicente Machado existe o de São Miguel, pois foi neste Bairro que os Imigrantes chegavam, e o Monumento chamado de Portal Polonês ou Portal Polônico também abriga uma cápsula do tempo, que somente terá seu conteúdo revelado no ano de 2500. Mas, ambos Monumentos levam mais de um item em comum. Cada um deles guardam uma cápsula do tempo. Cada um deles foi construído pelo mesmo Prefeito Engenheiro Rizio Wachowicz. O primeiro da praça central inaugurado em 1971 e o segundo inaugurado em 2000 e ambos exercícios Dr. Rizio era o Prefeito Municipal, seja em 2071 ou 2500 ele será relembrado.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Edição n.º 1453.