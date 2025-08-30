Há quantos anos que conhecemos o casarão na Praça Dr. Vicente Machado, como Bar do Donato. É certo que essa construção está ali desde os primeiros anos do século XX, e de residência, passou a ter as salas de frente à praça central destinadas ao comércio.

Nos anos 30, quando a Família Franceschi trouxe para nossa cidade os primeiros ônibus, foi aqui o local escolhido para embarque e desembarque de passageiros até o ano de 1976, quando foi inaugurada a Estação Rodoviária Municipal.

O local sempre foi muito movimentado, quando ainda era a pequena rodoviária da praça. Trabalhadores, estudantes, turistas e passageiros comuns faziam do bar um grande ponto de encontro, abria de segunda à domingo, e no domingo às vezes o movimento era muito mais intenso que na semana, pois os turistas principalmente pescadores vinham nos finais de semana para pescar no Rio Iguaçu que tinha as águas límpidas, havia as pessoas que vinham para as missas de domingo e passavam o dia na praça, havia os frequentadores do Cine Lider, e mesmo quando o cinema mudou o endereço, ali ainda era o ponto final.

Com o final do ponto de embarque e desembarque, a mudança do cinema, a poluição do Rio Iguaçu tornando o rio impróprio para pescarias, muitas pessoas deixaram de frequentar a praça central, e as famílias que vinham para as missas mudaram seus hábitos e não ficavam mais o dia inteiro na praça.
E assim o Bar do Donato, foi deixando de ser o lugar agitado do passado, sempre havia os fregueses habituais, para o bar, a sorveteria e mercado. Quando o Sr. Alberto Karas ou Seu Donato faleceu, por algum tempo a família ainda levou adiante o comércio, mas sem seu companheiro Dona Aurora resolveu encerrar as atividades comerciais. Aqui eles são vistos em frente ao bar, provavelmente era uma manhã de inverno, porque estão agasalhados e sempre gostavam de tomar sol pela manhã.

Atualmente a Loja Cacau Show e mais uma loja de presentes estão utilizando as salas do antigo bar. E para quem conviveu com esse casal e frequentou esse bar, sempre vai sentir saudades dos momentos divertidos que vivemos aqui e que até os dias atuais sobrevivem em nossas lembranças.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Edição n.º 1480.