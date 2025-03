Terezinha Poly: O antigo Hospital São Vicente

Apesar de Araucária já possuir mais de um século de Emancipação Política, somente em 1946 que foi instalado o primeiro hospital, ou seja, há 79 anos. Nossa cidade sempre foi considerada interiorana, apesar de sua proximidade com a Cidade de Curitiba, e conhecida por sua variada produção agrícola, que é a base da história e do progresso de Araucária.

Mesmo com a chegada do grande número de imigrantes que desbravaram essas terras e enfrentavam ervas venenosas, acidentes de trabalho, doenças comuns com as mudanças de clima havia também animais peçonhentos e venenosos, eram os perigos nas limpezas das áreas de plantio, se algum trabalhador rural ou mesmo da área urbana viesse a necessitar de atendimento e/ou tratamento, não havia um hospital para atendimento, internamento para um melhor tratamento.

Mas, a população não era abandonada nesta questão de saúde, o que existia eram as grandes dificuldades para atendimento. Sempre havia os médicos que atendiam nas residências, farmacêuticos que também se deslocavam às residências e para aplicar injeções, levar medicamentos, até que no ano de 1946 foi inaugurado o Hospital São Vicente de Paulo.

A construção do HSVP deveu-se ao apoio da Família Charvet que desde sua chegada em Araucária além de seu grande empreendimento industrial através da Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício sempre esteve envolvida em grandes e necessárias obras sociais e educacionais na cidade, sendo o hospital para atendimento à população uma delas.

Nesta foto vemos o grupo de pessoas responsáveis pela criação, inauguração e direção do Hospital São Vicente de Paulo, ainda na sua primeira instalação, uma construção em madeira localizada na Rua Major Sezino, mas com toda a estrutura para bom funcionamento e atendimento aos doentes, consultórios, enfermaria, ala de internamentos, centro cirúrgico, berçário, escritório, a direção ficou sob a responsabilidade das Irmãs de Caridade da Ordem Vicentina, sendo a Irmã Elizabeth Werka a primeira diretora. Na foto estão presentes as Irmãs que foram também as primeiras enfermeiras, junto estão os médicos Dr. Amur Ferreira e Dr. Álvaro Cantador, juntos com membros da Família Charvet.

Esse hospital atendeu até o final da década de 60 quando o novo hospital foi construído em alvenaria, com um número grande quartos e leitos, mais consultórios, médicos e enfermeiros, até os anos 2000 quando foi desativado.

Atualmente essas instalações servem ao Departamento de Saúde Ocupacional da Prefeitura, bem como a Clínica de Fisioterapia Municipal, SAMU, CAPS e sede do Conselho Municipal de Saúde

Um novo Hospital foi construído, tem novas instalações e outro endereço, mas, foi aqui neste espaço simples que a saúde dos moradores de nossa cidade começou a ser tratada, apesar de ainda existir suas finalidades atualmente são outras, mas sempre ligadas a saúde.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

