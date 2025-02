Terezinha Poly: O antigo INPS

Com toda certeza, grande parte da população de Araucária, nunca enfrentou essa fila, pelo menos não neste endereço. Aqui vemos uma das filas do antigo INPS atual INSS em 1970. Essa foi a primeira agencia do Instituto a atender em Araucária, localizava-se na Rua Dr. Victor do Amaral, próximo a Casa do Cavalo Baio em um imóvel de propriedade da Família Skraba, e tinha como responsável a Sra. Luci Skraba, pioneira no serviço de atendimento no INPS em nossa cidade.

Em 1970, Araucária ainda era uma cidade que possuía 30.000 habitantes, a Refinaria da Petrobrás só seria inaugurada em 1977 e foi somente em 1972 que os serviços de inspeção de local para a construção da Refinaria seriam iniciados. Mas essa fila, que parece ser sempre normal em se tratando de agências do governo, eram pessoas que vieram em busca de Guias para Consultas Médicas. O Posto atendia uma média de 150 pessoas por dia. Foi uma época de muito trabalho e poucos funcionários em ação.

A Responsável Luci Skraba e seus auxiliares atendiam todos os serviços do INPS que abrangia arrecadação, benefícios, assistência médica, seguros de assistência de trabalho, consultas medicas, e como era novidade esse atendimento na cidade, a procura era grande, e, todos os dias logo pela manhã a fila que já vinha se formando às vezes desde a madrugada, ficava repleto de pessoas em busca dos atendimentos do INPS, e sempre puderam contar com o bom atendimento e respeito de Luci Skraba, diversas pessoas a procuravam fora do dia e horário de atendimento, e sempre foram prontamente atendidos.

Eram centenas de pessoas atendidas diariamente, muitas aposentadorias, muitas carteiras profissionais, encaminhamento de consultas, seguros de acidentes de trabalho, sob a responsabilidade de uma cidadã araucariense que levou a sério a responsabilidade que à ela foi entregue. Quando da inauguração da Refinaria Presidente Getúlio Vargas em 1977, o seu trabalho teve o reconhecimento do então Presidente da época General Ernesto Geisel que pessoalmente a cumprimentou pela excelência no trabalho.

O INPS hoje tem o título de INSS, já não está mais neste endereço da Rua Dr. Victor do Amaral e a Dona Luci Skraba também já se aposentou após anos de bons serviços prestados à população de Araucária. Os serviços de atendimento hoje são diferenciados daqueles dos anos 70, vemos muito mais pessoas procurando auxílios concedidos pelo governo que pessoas procurando auxílio para emprego, talvez até aí esteja uma grande saudade de nossos cidadãos.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Edição n.º 1452.