Alguns estabelecimentos comerciais dentro de Araucária marcaram tanto suas épocas, que até hoje são constantemente lembrados pelo nome de seus proprietários, não importando a sua Razão Social. No centro de nossa cidade, alguns destas casas comerciais ainda existem, e mesmo não estando mais atuando no mesmo ramo que as deixou conhecidas, ainda são chamadas pelo seu antigo nome. Assim lembramos hoje esse antigo imóvel, localizado na esquina das Ruas Dr. Victor do Amaral com a Miguel Bertolino Piz­zatto, onde por décadas esteve em funcionamento o Armazém do Rigon.

O armazém fazia parte da própria Rua Dr. Victor do Amaral, além de ser um local onde famílias faziam suas compra diariamente, era também um lugar onde os amigos se reuniam a cada final de tarde para uma conversa, pra tomar uma cerveja ou refrigerante, e como em nossa cidade os estabelecimentos encerravam as atividades cedo, o pessoal ficava de conversa até digamos o final do programa de rádio chamado “A Voz do Brasil”, sim, Araucária já teve suas noites tranquilas.

Mas como falamos do Armazém Rigon, não podemos deixar de falar também de seu proprietário. O Sr. Reinaldo Rigon (in memoriam), foi um dos homens de maior atividade dentro de nossa cidade. Sua boa conversa, seus inúmeros amigos, sua ligação com as atividades da Sociedade Operária Beneficente de Araucária – SOBA quando ainda em atividade que chegou a fazer parte da Diretoria, também era um homem ligado a política local, ocupou o cargo de Vereador, no tempo que os Vereadores não tinham salários, o que era um motivo para que o vereador continuasse trabalhando em seu estabelecimento sem deixar de atender a população, que geralmente encontrava o seu candidato muito mais no comércio que dentro da Câmara de Vereadores, afinal na antiga Câmara havia somente a Secretaria e o Plenário, talvez, por isso cada vereador fazia do seu local de trabalho a sua sala e comparecia apenas para as reuniões.

O Armazém do Rigon, esteve em atividade por muitos anos, mesmo após o falecimento de seu proprietário, a família ainda durante algum tempo levou o atendimento adiante, mas logo passou para terceiros que alugaram o lugar. A forma de comércio modificou, mas não era o mesmo anterior, outros tipos de comércio se estabeleceram e com a mudança dos tempos e de pessoas, hoje temos a mesma construção no mesmo lugar e um comércio totalmente diferente. Quando Araucária recebeu seu primeiro benefício de estradas, no ano de 1969 , que foi o revestimento de paralelepípedos na Rua Dr. Victor do Amaral, o armazém teve as duas situações como mostra a foto, a rua de frente tinha calçamento mas lateral Miguel Bertolino Pizzatto só veria melhoras nos anos 80 com o Projeto CURA, mas a lembrança do antigo armazém e de seu proprietário faz com que essa construção para sempre seja lembrada como o Armazém do Rigon.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.

Edição n.º 1478.