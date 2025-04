Terezinha Poly: O bairro Estação

Durante muitos anos tivemos dentro de Araucária, vários lugares hoje já conhecidos como Bairros, conhecidos apenas como referência à um bairro maior e até mesmo de mais relevância. O Bairro Estação é um destes lugares. Conhecido pelo nome que leva até os dias atuais por ser o local onde a Estação Ferroviária tinha suas linhas da estrada de ferro, contava com outras localizações de muito campo, roças e poucos habitantes que eram conhecidos já pelos seus nomes, mas, faziam parte do bairro maior.

Um destes lugares era o agora conhecido Bairro Chapada. Apesar de sua grande extensão, era na maioria de amplos terrenos de chácaras e de plantações de batatas, cebolas, linho, enfim de produtos que eram o principal mercado de nossa cidade.

Apesar de fazer parte do Estação, as ruas, ou a rua principal da Chapada era assim como o restante da cidade uma estrada de terra ou de chão batido, que só recebia como beneficiamento a terraplanagem feita pela Patrola da Prefeitura apenas algumas vezes ao ano. Suas laterais sempre com mato e capim não possuíam calçadas e a iluminação era precária, ainda assim o Chapada sempre teve seus pontos que levavam ao progresso que hoje é conhecido, sendo que a primeira fábrica de Laminados se instalou neste bairro.

Mas aqui vemos uma parte do Chapada no ano de 1969, embora seja pequeno o trecho fotografado, pois vemos apenas o espaço antes da estrada de ferro, já dá pra se ter uma idéia de como eram as nossas estradas e bairros. A importância deste lugar já começa pela sua proximidade com o traçado da estrada de ferro e também da estação de embarque e desembarque que ficava a menos de 500 metros adiante. Lembramos que a estrada de ferro, assim como a estação de parada dos trens, já não passa neste lugar, foram desmontados e houve a mudança das estações que passaram a atender o pátio das indústrias do CIAR.

Esse trecho que vemos na foto, mostra algumas imagens da antiga Chapada e do Bairro Estação. Os trilhos separavam o bairro da Rodovia do Xisto, junto aos primeiros grandes pinheiros, foram construídas casas para os Funcionários da RFFSA, e, junto a eles havia um poço com água limpa, durante os tempos de seca, muitas famílias faziam uso dele para abastecer a residência, para cozinhar, beber e tomar banho, e também era comum ver senhoras lavando roupas neste lugar.

Junto aos pinheiros menores é vista uma longa carreira de mourões brancos que prendiam uma cerca de arame, ali era o início da propriedade do Sr. Herminio Brunatto (in memoriam), e de seu Haras Belmonte, um dos lugares mais bonitos com a criação de cavalos Puro Sangue para reprodução e corridas na Hípica Paranaense e também de outros Estados do Brasil.

Em 1977, quando da instalação da Refinaria da Petrobrás em Araucária, o Haras e toda a propriedade do saudoso Sr. Herminio Brunatto, que fazia divisa com a Sede do Batalhão de Cavalaria do Exército na Coudelaria de Tindiquera, esses lugares foram indenizados e passaram a ser utilizados pelas Empresas da Petrobrás, Ultrafértil e CISA, sendo que essa última é a única que vemos desde a BR e domina a paisagem vista do Bairro Chapada.

Atualmente o Bairro Chapada assim como outros ao seu redor, possuem estradas asfaltadas, com infraestrutura completa e com muitas residências e estabelecimentos comerciais. Há décadas deixou de ser apenas um nome de referência de um Bairro maior, e como em tantas outras localidades de Araucária, o progresso trouxe sua marca e garantiu o seu futuro.

Texto e foto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.

Edição n.º 1461.