Terezinha Poly: O Carnaval da SOBA

Quem diria que um dia toda essa multidão que em 1995 brincando o carnaval, não teria mais esse salão e nem esse clube para suas futuras diversões dentro da Cidade de Araucária? Fazem apenas 30 anos que um dia no salão da Sociedade Operária Beneficente de Araucária – SOBA na Rua Dr. Dr. Victor do Amaral no Centro de Araucária estava sendo despreocupadamente alguns dos mais animados bailes de carnaval infantil.

Pois é, o baile era infantil, mas como pode ser visto nesta foto, havia também adultos e adolescentes tomando conta do salão, mas naturalmente eles aproveitavam pois os menores das famílias à quem o horário do fia era dedicado o baile eram acompanhados dos irmãos, pais, mães que junto com as crianças aproveitavam um dia especial de carnaval.

A SOBA sempre foi um clube que se manteve com seu grande número de associados e com a tradição de décadas. Seus fundadores, trabalharam muito desde a época que o clube ocupava um barracão alugado no bairro estação até a construção de sua Sede própria na Rua Dr. Victor do Amaral, inaugurada no final da década de 40. Progrediu e se tornou um grande centro de variados eventos tornando-se o maior Clube Sócio Recreativo de nossa Cidade.

No seu interior se realizaram bailes, festas, posses de Prefeitos e Vereadores, almoços, reuniões, jantares, formaturas, cursos para professores e reuniões com empresários, e naturalmente grandes carnavais. E, olhando essa foto com tantas pessoas tomando conta do salão, é impossível deixar de sentir saudades deste clube que se encontra fechado e com atividades encerradas. Muitas saudades mesmo.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Edição n.º 1454.