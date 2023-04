Terezinha Poly: O Casarão do Senhor Joanin

Os araucarienses que já conheceram a nossa cidade até os primeiros anos da década de 80, tiveram o privilégio de conhecer e até frequentar esse casarão. O imóvel era uma propriedade do Sr. João Furlin conhecido como Joanin e como em normal entre tantas construções era dividido parte residência e parte comércio. Neste caso em particular a porta da frente era a entrada para a Relojoaria Brasil.

A relojoaria era uma das poucas que existia na cidade e talvez a mais procurada, muitas pessoas adquiriram aqui alianças de casamento, muitos anéis normais e muitos trabalhados especificando profissionais que se formavam, todos os times de futebol de Araucária adquiriram seus troféus aqui, e os relógios eram os que chamavam atenção e inclusive o nome Relógio Technos fazia parte do letreiro em frente.

Houve tempo antes que aqui se instalasse a relojoaria, que o Sr. Zidônio Baratto (de saudosa memória) veio a residir com sua família e instalou o antigo Studio Fotográfico “Foto Elite” e como muitos lembram durante muitos anos era o único lugar onde se fazia fotos em Araucária. Esse casarão também fazia parte das antigas construções que havia em Araucária, e, assim como tantas outras casas construídas antigamente o detalhe era o fato que não havia muros nem cercas na frente das casas, essas eram construídas com as portas e janelas direto para a rua, o que significa que Araucária já foi uma cidade calma, pacata e sem violências. Nesta foto já vemos o velho casarão que tinha uma cor azul forte já no ano de 1977, e algumas diferenças já podemos notar a rua ainda tinha o revestimento em blocos de concreto, o sentido do trânsito ainda era duplo, o taxi em frente a relojoaria era particular, antes da chegada da Radio Taxi, e mesmo as casas ao lado já não existem e/ou passaram por grande reforma.

Atualmente tudo que vemos nesta fotografia já deixou de existir. O casarão em madeira todo decorado em lambrequins dá lugar a uma construção de dois andares onde no térreo há uma agência de turismo e no primeiro andar há residências, atrás onde vemos espaço aberto outras construções ocupam o espaço com estabelecimentos comerciais, assim como na lateral a casa com diversas janelas, a rua encontra-se asfaltadas e nesta esquina os semáforos controlam o intenso tráfego, e assim com a passagem do tempo ficaram as lembranças do casarão que ficava na Rua Dr. Victor do Amaral esquina com a Rua Cel. João Antonio Xavier, em frente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus (atual Colégio Marista), seus antigos proprietários são de saudosas memórias, mas a história permanece para sempre.

