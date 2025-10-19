Conhecido por ser o lugar onde os primeiros imigrantes chegaram em nossa cidade, o Bairro São Miguel é um dos mais conhecidos, antigos e respeitados da Cidade de Araucária, com a sua proximidade com o Bairro de Thomaz Coelho, hoje é impossível falar de um sem citar o outro. Mas, no início havia uma divisão, especialmente com a construção da Igreja de São Miguel e a proximidade com as águas limpas e tranquilas do Rio Passaúna.

A foto nos mostra o Parque e a Barragem do Passaúna em 2004. Esse lugar até os dias atuais preserva a beleza das águas e a exuberância do verde em sua paisagem. A história e as tradições são amplamente comemoradas e respeitadas por todos seus moradores. Em nossa cidade algumas localidades históricas passaram por tantas transformações que deixaram de ser lembradas pela sua importância histórica e natural.

Thomaz Coelho/São Miguel hoje são praticamente um único bairro, e a sua divisão geográfica talvez seja reconhecida através de seus pontos que fazem sua história, mas seus moradores facilmente sabem suas linhas divisórias sem as dúvidas da população em geral.

Atualmente, neste lugar está situada a Barragem do Passaúna. Quando de sua construção as águas desta barragem cobriram dezenas de propriedades e terras férteis, transformando para sempre o Portal de Entrada dos Imigrantes por terra para formação desta vez em água e uma nova imagem.

Talvez muitos desconheçam que neste lugar está construído o Parque Ambiental do Passaúna. Em 1997 durante a administração do então Prefeito Municipal Engenheiro Rizio Wachowicz e do Governador do Estado do Paraná Jayme Cannett Junior foi criado e inaugurado o Parque Ambiental do Passaúna.

Localizado às margens da Barragem o Parque conta (ou contava) com Canchas Poliesportivas, áreas verdes de preservação, espaços e Instrutores esportivos, segurança, equipamentos e material que mantinha o Parque em uma área de acesso público.

Ao descrever como local no passado, é por motivo que o local estava em condições precárias e praticamente abandonado e desativado até o período que antecedeu a pandemia do covid-19, durante esse período também houve um longo período de estiagem baixando as águas da Barragem a ponto de revelar as diversas construções que estão sob suas águas quando foi construída. Durante esse período as obras de revitalização do Parque Ambiental foram paralisadas. No entanto após o fim da pandemia e da estiagem a Barragem do Passaúna voltou ao seu nível normal, o parque se tornou um local de pouco uso para o lazer.

Esse Parque que merece ser reconhecido, revitalizado e utilizado pela população, e, lembrado pelas autoridades competentes, pois é um espaço feito com essa finalidade. Já vemos algo na nova administração Municipal que recentemente inaugurou uma pista de grau, que é para demonstrações de motocicletas. Apenas lembramos que aqui também é uma área de preservação ecológica e esportiva, desde a sua criação em 1997 e é esse setor poliesportivo com seus instrutores, segurança e locais de lazer que não pode ser deixado apenas para ser lembrado como mais um espaço saudosista.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook
Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

