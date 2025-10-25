Eleito como um dos Prefeitos que obteve os maiores números nas eleições que saiu vencedor, o ex-prefeito Municipal de Araucária Engenheiro Rizio Wachowicz foi um dos homens mais visionários que nossa cidade já teve. Eleito pela primeira vez no ano de 1969, elevou o nome da cidade com ideias e atos que até hoje são lembradas pela população em geral.

Esta foto de 1970, marca o primeiro ano de administração municipal da Era Rizio, durante as comemorações da Semana da Pátria. Pela primeira vez a Pira com a Chama da Pátria era conduzida por atletas do Exército Brasileiro e entregue por uma aluna do Ginásio Estadual de Araucária (atual Colégio Professor Julio Szymanski – EMPN), onde a autoridade maior recebia e acendia a chama, dando início as cerimônias do Dia da Independência.

As comemorações da Semana da Pátria assim como do aniversário de Emancipação Política de Araucária, eram festas que ficaram para sempre na memória da cidade e dos cidadãos. Todos anos, a Prefeitura através do Prefeito Rizio realizava as maiores e mais significativas homenagens às datas cívicas, trazendo para cada araucariense o sentido real destas datas.

Além das festividades de aniversário de Araucária e das comemorações da Semana da Pátria, foi durante sua primeira administração que foi realizada a primeira Festa do Pêssego e do Ovo ainda da comunidade nipônica de Fazendinha, e foi durante suas administrações que foram realizadas as mais animadas e populares festas. Mas, Dr. Rizio é um engenheiro da mais alta competência, durante suas administrações as ruas tiveram grandes melhorias, muitas indústrias vieram para Araucária, Conjuntos Habitacionais foram construídos e inaugurados. Até hoje ainda temos grandes obras que permanecem como na sua construção original porque sempre foi um administrador sério e conhecedor de obras transformou ruas, escolas, monumentos em obras permanentes, assim como a criação do primeiro e único museu da cidade.

As lembranças do ex-prefeito Rizio Wachowicz devem-se ao fato que neste dia 22 de outubro de 2025 a Câmara de Vereadores de Araucária estará concedendo a esse brilhante político o título de Cidadão Honorário de Araucária. E, para quem ainda desconhecia o fato, nosso ex-prefeito Rizio Wachowicz é natural da Cidade de Itaiópolis em Santa Catarina, nasceu em 4/11/1935 e veio para cá em 1943, desde então sua morada, sua escola, seus amigos passaram a ser de Araucária no Paraná, a maioria dos moradores acham que ele é nascido aqui, mas esse título de Cidadão Honorário é um reconhecimento àquele que por três vezes foi eleito pelo povo para representá-lo como nos exercícios de 1969 à 1973, de 1977 à 1983 e de 1997 à 2000.

Aqui através desta foto lembramos o primeiro ano de administração daquele que chamamos de Tri Prefeito, e que reconhecida e merecidamente recebe o Título que já é seu de coração e residência, agora oficializado com a gratidão de todo povo araucariense às vésperas dos seus 90 anos de vida. Parabéns Dr. Rizio. Araucária o saúda.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE S. POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Edição n.º 1488.