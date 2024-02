Terezinha Poly: Os bailes da SOBA

Essa foto está com 29 anos já passados, é uma lembrança dos bons tempos que o salão da Sociedade Operária Beneficente de Araucária – SOBA, um dos clubes sócio/recreativos do centro de Araucária, abria suas portas nos tempos dos Bailes de Carnaval, para receber os foliões de nossa cidade.

Aqui vemos a animação das Matinês do Carnaval Infantil. Todos os dias e noites de carnaval a SOBA tinha o salão lotado, as pessoas chegavam a pé, de automóvel, de ônibus, e na Rua Dr. Victor do Amaral onde a construção do clube é próximo aos pontos de ônibus, facilmente era encontrada não só pela imponência da construção e identificação do nome na fachada, mas pelo grande número de pessoas que geralmente ficavam conversando na calçada ou até mesmo se refrescando, pois ar condicionado instalado ainda não fazia parte de suas instalações. Mas esse era um detalhe que a poucos incomodava. Afinal, era um dos lugares onde havia espaço e diversão seguros.

O interessante de frequentar uma Matinê de Carnaval Infantil, o que mais se encontrava eram os adolescentes. Alguns vinham porque ainda estavam dentro da faixa etária para brincar naquele dia e horário, outros acompanhavam os irmãozinhos e seus amiguinhos, mas sem deixar de aproveitar muito bem a diversão das tardes carnavalescas.

A SOBA é um clube de grande tradição, os construtores e fundadores, foram pessoas que fizeram grande esforço e se dedicaram a construir a Sede própria, que por alguns anos esteve em funcionamento no Bairro Estação em frente a estação ferroviária em um barracão que pertencia à saudosa Eufrosina Tyrka, época que junto também estava o Armazém do Wasseco. Os homens que faziam parte da Diretoria muito se empenharam para a construção da nova sede, e mantiveram por décadas a tradição do clube.

A parte mais difícil foi o início das obras, através de mensalidades, entradas, bingos e diversas formas de arrecadação, seus sócios e diretores responsáveis, adquiriram o terreno no centro e construíram o clube que tão bem passamos a conhecer ao longo dos anos muito além que bailes de carnaval.

Nos seus salões realizaram-se baile dos mais diversos temas, casamentos, formaturas, posses de Prefeitos e Vereadores e naturalmente os grandes e divertidos Bailes de Carnaval. Ao olhar essa foto, nos surpreende o fato que um clube com tantos anos de tradição, com excelente número de associados e tantas atividades realizadas, de repente tenha encerrado por completo, inclusive fechando suas portas. O salão aqui está totalmente lotado, o número de foliões já é um bom motivo para manter as portas abertas, no entanto é mais uma lembrança que deixou muitas saudades em todos que participaram destes bailes.

Edição n.º 1402