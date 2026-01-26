Acredito que deste a construção da praça central de Araucária, em torno da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, antes mesmo de receber o título em homenagem ao Dr. Vicente Machado, todas as festas que chamamos religiosas, realizadas pela Igreja Católica, eram realizadas na praça central.

Com a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios (atual Santuário) no centro para quem entra de frente, os moradores mais antigos da cidade ainda lembram que à direita, ao lado da escada dos sinos havia um espaço maior que era destinado as festas, ali montavam as lonas que faziam a cobertura da área de alimentação, vendiam-se bolos feitos pelas senhoras donas de casa e que faziam parte da organização das festas e que caprichavam nos produtos e na apresentação, vendiam-se lembranças, havia brincadeiras como pescaria, e naturalmente as barraquinhas onde se vendiam as fichas para poder pegar o churrasco, o risoto, a maionese, as saladas de tomate com cebola, o pão, também havia as galinhas assadas e recheadas que só a lembrança provoca uma grande saudade e até fome. Os alimentos servidos eram feitos com produtos frescos e caseiros, incluindo a carne do churrasco e as galinhas.

Aqui temos a foto do churrasco que era feito ao ar livre, e ali estão o senhor Gustavo Cantele (in memoriam) pai do nosso amigo Tito Cantele, o senhor Antonio Luczyszyn (in memoriam) que além de ser açougueiro era conhecido também por ser um excelente churrasqueiro procurado tanto para as festas da igreja e também nos casamentos, o senhor de chapéu é o senhor Albanor Costenaro (in memoriam), um dos primeiros taxistas de Araucária mas não tenho informações das outras pessoas presentes, mas a título de curiosidade soubemos que o doador do boi deste churrasco foi o Sr. Gustavo Cantelle e quem temperou e assou foi o Sr. Luczyszyn.

Essa foi uma das festas religiosas da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, a praça ainda era ocupada por mesas improvisadas e bancos de madeira, a refeição era feita em pratos de papelão e (pode ser a saudade falando) como era tudo perfeito.

Atualmente, as refeições e festas são realizadas no Salão Paroquial, onde as pessoas tem o conforto de mesas, bancos, proteção do tempo, as churrasqueiras estão em lugar especial assim como os bolos e demais alimentos servidos a vontade de quem adquire.

Por melhor que se faça atualmente para melhor atender os participantes dos eventos, as grandes saudades que ficaram referem-se aos tempos que as festas e churrascos eram ao ar livre e as árvores eram o salão, se chovia a lona de proteção resolvia o problema, mas isso foi em tempos simples e passados que não voltam mais, e que rendem boas lembranças.

Edição n.º 1499.