O inesquecível dia 17 de julho de 1975. O inverno daquele ano, estava se mostrando mais forte que os passados. Em Araucária, a construção da Refinaria da Petrobrás seguia de maneira rápida e segura, centenas de trabalhadores vindos de todas as regiões do Brasil passaram a fazer parte da população araucariense.

Mas vir a residir na cidade não é a mesma coisa que nascer na cidade. Um grande número destes trabalhadores era proveniente das regiões Norte e Nordeste do Brasil, ou seja, das regiões mais quentes do país. Se até nós sulistas acostumados aos invernos rigorosos todos os anos, em 1975 sofremos com a violenta queda de temperatura e aquelas pessoas que vieram das regiões que desconhecem inverno sofreram muito mais.

Naquele julho, a queda de temperatura foi mais violenta e pela primeira vez ocorreu neve em nossa cidade. Embora o momento tenha sido alegre e as pessoas se reunissem para apreciar a novidade e fazer bonecos de neve, para muitos o dia de neve assustou. Na ocasião o serviço de saúde foi utilizado até além do que podiam atender, tendo sido necessário pedir ajuda e reforço, as ambulâncias não paravam e transportaram centenas de pessoas aos hospitais da cidade e da Capital em crise de hipotermia. Nos dias que se seguiram, as obras da refinaria diminuíram o seu ritmo devido ao grande número de trabalhadores que retornaram às suas regiões durante o inverno do Sul.

Essa foto, feita da janela do andar superior da antiga Sede da Caixa Econômica Federal, mostra como foram as primeiras horas da manhã de 17 de julho de 1975. O dia amanheceu com uma leve garoa, que no inverno só maltrata e só pra constar quem fala aqui é uma pessoa que ama o frio, e logo após as 8:00 horas a garoa foi caindo branca e leve, os flocos foram aumentando e de repente estávamos pela primeira vez vendo a neve cair em Araucária.

Para todos foi uma novidade fantástica. Apesar de ser dia útil de semana, a maioria das pessoas estava dentro de casa observando o fenômeno pela janela. Aqui ainda vemos a Praça Dr. Vicente Machado vazia, mas a neve já se acumulava nos telhados e sobre os veículos, foi por pouco tempo, logo havia dezenas de pessoas recebendo os flocos de neve que caía, mas durou pouco tempo, o suficiente para muita conversa e alegria, o frio era grande, mas ninguém reclamava naquele momento, para nós foi uma novidade.

O sol voltou no mesmo dia e a tarde ficou mais gelada pois a neve derreteu e junto um vento cortante.

No dia seguinte não houve neve, mas a chamada “Geada Negra”, devastou quilômetros de plantações, sendo que as de café foram as que mais sofreram. Foram poucas horas de beleza e alegria, mas os resultados na natureza foram desagradáveis, e, para nós ficou a lembrança de algumas horas e uma grande novidade.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade
Foto do acervo de JOÃO JOSÉ VALENTINI NETO