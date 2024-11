Terezinha Poly: Uma imagem que ultrapassa o tempo

No dia 17 deste mês de novembro, Araucária perdeu um de seus mais ilustres e respeitados filhos. Foi nesta data que o Sr. Paulo Afonso Sobânia faleceu. E esta foto nos mostra a importância de registrar, mesmo que por instantes, os momentos de nossas vidas. Ainda há pouco tempo falamos em reproduzir atualmente a foto com esses três jovens, mas não houve tempo.

A foto aqui foi feita em 1963, nela estão presentes (da esquerda pra direita) Paulo Afonso Sobânia, Adão Fabienski e Osvaldo de Souza Poly. Não temos o registro do dia, mas era um domingo e estava sendo encerrado mais uma vez as Missões, ato que se repetia a cada 10 anos, época em que se fazia a substituição da Cruz diante da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios.

Os três rapazes (ainda menores de idade), faziam parte do Grupo dos Congregados Marianos. Assim como havia o Grupo das Filhas de Maria que era composto por meninas, os Congregados eram os grupos masculinos que se reuniam em atos de orações, coral da igreja, e, atuavam na comunidade.

Em 1963, a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios que havia iniciado a sua reconstrução nos anos 50 quando a nova estrutura foi construída em torno da antiga e primeira Igreja, já havia concluído o seu interior. As missas já podiam ser realizadas no interior da nova construção, os bancos já recolocados, os vitrais com suas figuras sacras e o altar recém construído recebiam novamente os fiéis agora dentro do novo templo. E neste dia, encerrava mais um período das Missões Vicentinas e a Cruz marcando o ato substituía a que fora colocada 10 anos antes.

Esse instante foi realizado com festa, e geralmente as festas de igreja se realizam nos domingos, e este foi um dia muito especial a nova construção da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios era entregue, mesmo sendo a anterior bonita e forte ficou pequena com o passar dos anos e o aumento dos fiéis. Mesmo com as missas sendo realizadas, ainda levou alguns anos para que o exterior recebesse a finalização que conhecemos até hoje.

Nesta foto, e neste texto deixamos uma homenagem à memória de Paulo Afonso Sobânia, que desde sua juventude se sobressaiu em diversos campos em que atuou, ficou conhecido como grande empreendedor, junto com sua esposa foi proprietário da Loja Vanessa, mais tarde foi proprietário do Boliche Viva Vida, foi Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agro Pecuária de Araucária – ACIAA, destacando-se pela sua incansável dedicação ao trabalho e luta pelo progresso de Araucária.

E nesta foto feita há 61 anos atrás, vemos três pessoas admiráveis e respeitáveis, que desde suas juventudes tiveram Deus em seu caminho de fé e de luta. Aos jovens e hoje senhores presentes na foto muita saúde e muitos anos de vida, ao Paulinho o descanso eterno, e à essa amizade a eternidade.

Edição n.º 1442.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.