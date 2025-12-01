Nesta segunda-feira, o Terminal Central recebeu o primeiro dia da edição especial do Mutirão de Vagas da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SMTE), uma das ações da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, o evento acontece no local até sexta-feira, dia 5 de dezembro.

Do meio-dia às 18h, além do tradicional mutirão de vagas em parceria com diversas empresas locais – que inclui cadastro e atualização de currículos, divulgação de vagas, entrevistas com recrutadores e orientações profissionais gratuitas –, haverá um trabalho de conscientização para o enfrentamento da violência contra a mulher.

O evento é gratuito, e os candidatos devem levar RG, CPF e currículo impresso para participar dos processos seletivos.