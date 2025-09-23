Nos dias 16, 18 e 19 de setembro aconteceu no Ginásio Joval de Paula Souza a Copa Araucária de Basquete Sub-16, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O evento contou com a participação de 4 equipes e o Basquete Araucária foi o grande campeão.

O Piraquara Basquete ficou com o segundo lugar, o Colégio Estadual do Paraná – CEP Basquete garantiu a terceira colocação e em quatro lugar ficou o Colégio Positivo.

Além das disputas intensas dentro de quadra, a Copa Araucária se destacou pelo respeito e lealdade, com os atletas se premiando e celebrando juntos ao final do torneio.

Segundo a SMEL, o objetivo da competição foi movimentar e preparar as equipes de basquete de Araucária e região, já projetando o calendário esportivo de 2026.