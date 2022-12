Time de araucariense é campeão invicto do Sul Brasileiro de Paravôlei

A equipe do Círculo Militar, da qual faz parte o araucariense Alex Witkovski, foi campeã invicta do Sul Brasileiro de Paravôlei, realizado no sábado (10/12), em Blumenau (SC). Além do Círculo Militar, o campeonato contou com a participação de outras 3 equipes, sendo duas da cidade anfitriã e outra de Paranaguá. O time jogou muito bem e venceu todas as partidas por 3×0. Alex também levou o prêmio de MVP do Campeonato (melhor atleta da competição).







“Fiquei muito feliz com tudo isso, 2022 foi um ano espetacular para mim no voleibol, conquistei uma medalha mundial com a seleção brasileira e agora mais este título pela equipe, e ainda ser considerado o melhor atleta do Sul do País na modalidade não tem preço, só indica ainda mais que se trabalharmos firmes e focados, colhemos bons frutos”, comemorou o paratleta.

No próximo final de semana Witkovski disputará a última etapa do Campeonato Estadual, em Paranaguá. “Será a última competição do ano e vamos com tudo em busca do título“, prometeu o atleta.

Foto de: Divulgação.