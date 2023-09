Time Sub20 do Patriotas chega as semis do Paranaense e já tem vaga garantida na Copa São Paulo 2024

Ainda novato em competições federadas, o Patriotas FC já conseguiu um feito gigantesco para sua história neste ano de 2023.

É que a classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense Sub20 garantiu a equipe uma vaga na edição 2024 da Copa São Paulo de Futebol Junior, a principal competição nacional da categoria.

É por isso que a derrota para o Athletico no último sábado, 2 de setembro, não foi capaz de abalar a excelente campanha que o Patriotas FC vem fazendo no Paranaense deste ano. O time, aliás, já havia chegado classificado as semis para esse duelo contra o Furacão. Após as seis rodadas da terceira fase, o Quadricolor somou 10 pontos e fechou na segunda colocação.

“Não fizemos um bom jogo contra o Athletico, tínhamos muitos atletas com cartão amarelo e estes ficaram apreensivos, com medo de cometerem faltas e não poderem jogar nas finais. Mas o importante é que nos classificamos no Paranaense e também vamos jogar na Copa São Paulo. Seguimos em busca desses objetivos e contamos sempre com o apoio da nossa torcida”, disse Jadir Setti, diretor do clube.

Classificados

Estão classificados para as semifinais do Campeonato Paranaense Sub20 os times do Athletico, Patriotas, Londrina e Coritiba. O primeiro adversário do Patriotas será o Londrina, no dia 16 de setembro, em casa, e no dia 23 o time jogará a partida de volta na cidade do adversário.

Edição n.º 1379