Times araucarienses empataram jogos na 11ª rodada da Copa da Amizade  

Pela 11ª rodada da Copa da Amizade, os times do Costeira e do Araucária se enfrentaram em mais um clássico local no último sábado (08/06). O jogo foi bastante disputado, com as duas equipes correndo atrás da vitória. No entanto, comprovando o equilíbrio em campo, o resultado final foi um empate de 1X1.

Já o Boleiros recebeu a equipe do Vasco, uma das fortes concorrentes ao título, e depois de estar perdendo quase que durante o jogo inteiro, conseguiu buscar o gol de empate já nos acréscimos, fechando o placar em 1X1.

Com estes resultados, as três equipes de Araucária se mantêm no grupo dos oito primeiros que se classificarão para a segunda fase. O Costeira está na vice liderança com 22 pontos, o Boleiros é o quinto colocado com 20 pontos e o Araucária é o sétimo colocado com 15 pontos.

Ainda faltam seis jogos a serem disputados por cada um dos três times araucarienses. Serão confrontos bastante difíceis, com adversários fortes e praticamente todos candidatos ao título. Qualquer derrota pode ser crucial para a classificação, já que as pontuações dos times estão bem próximas umas das outras. Acompanhe os jogos da próxima rodada.