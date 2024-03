Times de Araucária estreiam com vitória na Copa da Amizade 2024

A largada para a Copa da Amizade 2024 – Série Prata já foi dada e as equipes que representam Araucária na competição estrearam super bem, mostrando que vão dar muito trabalho para os adversários. Os jogos aconteceram no último sábado (09/03). A equipe do Costeira recebeu a equipe do Terra Nostra de Santa Felicidade e depois de terminar o primeiro tempo ganhando por 2X0, voltou perdida em campo, dando chances para o visitante igualar o placar em 2X2. Porém nos minutos finais, em uma bola expirada dentro da área, o volante Porva acertou um belo chute, dando a vitória a equipe do Costeira, que fechou o placar em 3X2.

O Araucária recebeu a equipe do Real Deportivo Solidário e não deu chance para o azar, se portou bem dentro de campo e sem dificuldades venceu o jogo. O resultado foi de 3X1 para o time araucariense

Já a equipe do Boleiros FC, recém formada pelos dissidentes da equipe do Araucária, foi até Curitiba enfrentar o Fortaleza, e sem dar chance ao adversário, aplicou uma sonora goleada de 5X1. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

2ª rodada da Copa da Amizade Sábado (16/03)

Real Solidário X Costeira Horário: 08h45 Local: Campo do São Carlos Santa Felicidade Bordignon X Araucária Horário: 08h45 Local: Campo do Arizona Pinhais Boleiros X Piraquara Horário: 09h45 Local :Campo do Tropical – Araucária

