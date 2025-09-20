Duas equipes masculinas representantes de Araucária naTaça das Favelas 2025 golearam seus adversários na terceira rodada da competição, realizada no sábado (13/09). O Favela Tropical venceu o Favela Icaraí por 4X1, e o Favela Costeira atropelou o Favela Santa Rita por 5X1.

O Jatobá, que jogou no dia 06/09 pela segunda rodada, perdeu para o Jardim Cláudia por 2X1. Pela terceira rodada o time enfrentará o Favela Itatiaia no próximo domingo (21), às 12h50, no Estádio do Pilarzinho.

No feminino, os times de Araucária estrearam na competição no dia 07/09, com os seguintes resultados: Favela Favorita 1X1 Favela Vila Oficinas, e Favela Israelense perdeu de goleada para o Favela Ouro Fino por 9X1.

Na segunda rodada, realizada no domingo (14/09), o Favela Favorita perdeu para o Favela Vilinha por 3X1 e o Favela Israelense não compareceu e deu W.O., com isso o Favela Vila Torres venceu pelo placar de 3X0.

A Taça das Favelas é uma realização da Central Única das Favelas (CUFA), com a organização do Instituto Athús.