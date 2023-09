Times de base do Araucária ECR seguem firmes no Paranaense

No domingo (27/08) os times Sub13 e Sub17 do Araucária ECR jogaram em mais uma rodada do Paranaense. No Estádio Municipal Osni Antônio da Silva (Quatro Barras) o Sub17 perdeu para o PSTC por 3X1 e no mesmo estádio o Sub15 venceu o Vila Hauer por 1X0.

Na quinta-feira (24) os times haviam jogado partidas atrasadas da primeira rodada contra as equipes do FC Cascavel, o Sub15 perdeu por 2X1 e o Sub17 empatou em 0X0. O Sub15 também jogou na tarde desta quarta-feira (30) contra o Vila Hauer, mas até o fechamento desta edição o jogo ainda não havia encerrado.

Próximos jogos

No sábado (02/09) os dois times voltam a jogar contra as equipes do FC Cascavel, o Sub15 às 8h45 e o Sub17 às 10h30. Os dois jogos acontecem na Associação Atlética Coopavel, na cidade do adversário.

Edição n.º 1378