Torneio de vídeo game entre amigos de infância terá 6ª edição no dia 30

Os videogames, que nas décadas de 80 e 90 ajudavam a socializar, ainda tem a magia de aproximar as pessoas. Quem era criança ou adolescente nessa época, deve se lembrar de como era economizar o dinheiro do lanche da escola para comprar algumas fichas no fliperama. E é justamente esse espírito de saudosismo que irá reunir mais uma vez um grupo de amigos araucarienses que tem uma paixão em comum: os games!

O encontro dos amigos será no próximo domingo, 30 de abril, na Cruel Games, durante um torneio que foi criado por eles em 2016 e que neste ano entra na sua 6ª edição. Além de trocar tiros e porradas virtuais, eles vão matar a saudade e resgatar a amizade de longa data.

Gleidson Cezar de Moura, um dos organizadores do evento, conta que o torneio ficou sem acontecer por dois anos, devido à pandemia da Covid. “Vamos retomar nosso encontro pra jogar, bater papo, se divertir e, é claro, competir. Teremos premiações até o 6º lugar, com troféus e medalhas. Dessa vez vamos jogar o Street Alpha 3, um jogo de luta, e que vençam os melhores”, brinca Gleidson.

Ele reforça que por enquanto os encontros são fechados apenas para o grupo de amigos, mas existe a proposta de buscar patrocinadores para realizar o evento em um local mais amplo e abrir para o público.

