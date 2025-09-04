Toronto e Projeto Vencer chegam invictos à final da Segundona Municipal

Anote esta data! Domingo, 07 de setembro, é o dia da grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2025. A disputa pelo troféu promete muita emoção, já que os dois times que chegaram até aqui estão invictos: Projeto Vencer e Toronto. Além disso, ambos estão em empate técnico, cada um deles soma 5 vitórias, 15 gols positivos e 5 gols sofridos.

Na semifinal de domingo (31/08), Projeto Vencer e Toronto venceram nos pênaltis. O Projeto empatou com o Parceria em 1X1 e venceu na cobrança de pênaltis por 4X2. Já o Toronto empatou com o Ajaxcic em 0X0 e venceu nas penalidades por 4X2.

A final da Segundona está marcada para às 10h30, no Estádio Municipal Emílio Gunha, e após a decisão, haverá entrega dos troféus aos vencedores, ao goleiro menos vazado e ao artilheiro.

A Liga Desportiva de Araucária, entidade que organiza o campeonato municipal, espera que as torcidas lotem as arquibancadas e repitam a mesma festa registrada na semifinal. “A expectativa é de uma final bem disputada e em clima de paz, assim como transcorreu todo o campeonato”, declarou a Liga.

Foto: Divulgação. Toronto quer conquistar o título inédito da Segundona

