Trânsito mata um e fere 22 em Araucária em apenas 7 dias

Acidente na Av. Manoel Ribas, ocorrido no dia 22. Foto: Marco Charneski

Uma pessoa morreu e 22 ficaram feridas em 19 acidentes de trânsito registrados em Araucária desde a quarta-feira, 18 de agosto, até a terça-feira, dia 24. O registro é do Corpo de Bombeiros, que enfrentou um final de semana agitadíssimo, chegando a atender três ocorrências em um único dia. A sucessão de acidentes começou na quarta-feira, dia 18, com o primeiro deles por volta das 08h09, na Rodovia do Xisto, onde um veículo colidiu com uma moto, deixando uma pessoa ferida. O segundo foi por volta das 18h31, uma colisão entre uma ambulância, um veículo e uma moto, na Avenida Independência, deixando três pessoas feridas.

Na quinta-feira, 19, três acidentes ocorreram: às 18h30, na Rodovia do Xisto, colisão entre um carro e uma moto, com um ferido; às 19h07, colisão entre um caminhão, um veículo e uma moto, resultando em uma morte, na PR 423; e às 22h07, dois ocupantes de uma moto foram fechados no trânsito e caíram, apresentando ferimentos.

Na sexta-feira, 20, foram registrados 4 acidentes, sendo o primeiro por volta das 17h39, na Rodovia do Xisto, envolvendo um veículo e uma moto, com saldo de uma pessoa ferida; por volta das 21h05 teve uma colisão entre dois carros na Avenida das Araucárias e uma pessoa ficou ferida; por volta das 21h, um capotamento na Avenida das Araucárias deixou uma pessoa machucada; e por volta das 23h22, novamente na Avenida das Araucárias, teve outra colisão entre um carro e uma moto, dessa vez sem feridos.

No sábado, 21, mais dois acidentes ocorreram nas ruas da cidade. O primeiro por volta das 15h19, uma colisão entre uma moto e um carro na Rua Minas Gerais, com saldo de dois feridos; e o segundo por volta das 23h28, na Rua Albari Pizzatto Ferreira, onde duas motos colidiram e duas pessoas se feriram.

No domingo, 22, mais 4 acidentes ocorreram: por volta das 09h14, na Rodovia do Xisto, um motorista foi fechado por outro veículo, se perdeu na pista e caiu em uma ribanceira, indo parar dentro de um córrego, ele ficou ferido; por volta das 18h49 um carro e duas motos colidiram na rua Manoel Ribas, esquina com a Miguel Gavleta, e uma pessoa ficou ferida; por volta das 19h22, no bairro Capela Velha, um carro, cujo condutor estava alcoolizado, bateu primeiro em um outro veículo e na fuga acabou batendo em uma moto que estava parada, ninguém se machucou; e por volta das 23h27, duas pessoas ficaram feridas na Avenida Pedro Eusébio Lemos, área rural de Tietê, após o carro em que estavam rodar na pista e bater em um poste.

Na segunda-feira, 23, foram registrados dois acidentes, sendo o primeiro por volta das 19h32, na PR 423, onde um veículo bateu em um poste e uma pessoa se feriu; e por volta da 01h35 da madrugada, um motorista se perdeu, bateu em árvores e quebrou o muro de um colégio, após ter sido atingido por outro carro, que fugiu do local sem prestar socorro – acidente ocorreu na Avenida Victor do Amaral, esquina com a rua Coronel João Antônio Xavier, no Centro e o motorista ficou ferido. Na terça-feira, 24, outros dois acidentes entraram para as estatísticas, sendo o primeiro ocorrido por volta das 8h44, na Rua São Vicente de Paulo, com a colisão entre um carro e uma moto, com registro de uma pessoa ferida; e por volta das 12h34, uma pessoa ficou ferida após ter sido atropelada na Avenida Avestruz, bairro Capela Velha.

Álcool e imprudência

Para o diretor do Departamento de Trânsito de Araucária, Joacir Anjos, o grande número de acidentes registrados nos últimos dias em Araucária é o reflexo da combinação entre dois fatores: dias de sol quente e o aumento do consumo de álcool. “A ingestão de álcool leva às altas velocidades e, consequentemente, ao aumento das imprudências. De fato, as equipes do Trânsito fizeram muitos atendimentos nos últimos dias, mas felizmente a maioria com casos de colisões leves, sem registros de pessoas gravemente feridas. E é claro, muitos dos casos envolveram embriaguez ao volante”, disse Joacir.

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021