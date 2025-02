A rua Lírio Bonetto, localizada no bairro Estação, está com um novo sentido. Essa mudança ocorreu para melhorar a segurança das crianças do CMEI Estação.

Essa alteração já ocorreu e é apenas na quadra em frente ao CMEI, trecho entre a Avenida das Nações e a rua Boleslau Wzorek. Sendo assim, para acessar a instituição de ensino, é preciso entrar pela avenida. Agora é possível estacionar nos dois lados da via, e a entrada de acesso ao CMEI terá um estreitamento estratégico, visando melhorar a segurança dos alunos e família.