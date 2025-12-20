O prefeito Gustavo Botogoski (PL) assinou nesta sexta-feira, 19 de dezembro, um decreto estabelecendo a isenção tarifária nas linhas do TRIAR nos dias 23, 24 e 25 deste mês.

Com isso, o busão será grátis na terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. A medida tem como objetivo fomentar as atividades econômicas locais, especialmente o comércio araucariense no período das festividades natalinas.

Nesses três dias de “TRIAR FREE” os passageiros deverão acessar os ônibus pelas portas traseiras, sem a necessidade de passagem pela catraca de validação de cartão.

Sempre é bom destacar que a catraca livre vale apenas para os ônibus do sistema TRIAR, não alcançando as linhas do transporte intermunicipal, que são de responsabilidade do Governo do Estado por meio da AMEP.