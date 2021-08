Trio assalta Triarzão e faz a limpa nos passageiros

Passageiros da linha do Triar Fonte Nova/Shangri-lá viveram momentos de medo e tensão na tarde de sábado, 14 de agosto. Um trio armado embarcou no coletivo na rua Paulo Alves Pinto, no Jardim Iguaçu e anunciou o assalto. Segundo relatos dos passageiros, todos eram pardos, dois deles portavam armas de fogo, aparentemente um revólver e uma pistola. Um deles usava uma blusa de moletom cinza, o outro trajava uma blusa vermelha e máscara do time do Atlético e um terceiro usava uma roupa toda preta.

Ainda conforme as vítimas, os indivíduos teriam sido bastante violentos e depois de roubarem celulares e outros objetos pessoais, desembarcaram e fugiram a pé, sentido rua Beira Rio. A Polícia Militar fez buscas pelo bairro, mas não localizou os bandidos.

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021