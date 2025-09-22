No domingo, 21 de setembro, a Polícia Militar de Araucária realizou a prisão de três homens por tráfico de drogas. A situação aconteceu após um patrulhamento pelo bairro Thomaz Coelho.

A abordagem aconteceu quando uma equipe flagrou um carro fazendo ‘cavalinho de pau’ na rua ao tentar fugir. Dentro do veículo estavam os três sujeitos, e várias buchas de cocaína foram encontradas próximo deles e mais duas buchas no console do carro, totalizando 6,1 gramas.

Nenhum deles assumiu a posse de drogas e todos possuíam passagem por tráfico de entorpecentes. Além disso, com um dos passageiros também foi encontrado o valor de R$35,00 em dinheiro trocado. Os agentes foram até a casa do outro passageiro, e com a autorização da mãe dele, uma busca foi realizada na residência e nada de ilícito foi localizado.

Os três receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária.