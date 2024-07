Tutora está à procura de yorkshire Hope que fugiu no bairro Costeira

Na noite do último domingo, 21 de julho, por volta de 22h, uma cachorrinha acabou fugindo de sua casa, localizada na rua Jihad Hissam Dehaini, no bairro Costeira.

A cachorrinha atende pelo nome de Hope, possui 2 anos e é da raça yorkshire. De acordo com o relato da tutora Carol, a Hope fugiu para o pátio do condomínio, e já que é de porte pequeno, conseguiu passar pela fresta do portão e fugir para a rua.

A Hope possui pelos longos, e em sua cabeça está presa uma xuxinha rosa. A cor do pelo do seu corpo é escuro, variando entre preto e cinza. Já seu rostinho possui uma coloração mais clara, sendo cinza na cabeça e caramelo no rosto e orelhas. Para qualquer informação sobre o paradeiro da Hope, entrar em contato com a Carol pelo número (41) 99870-4041.