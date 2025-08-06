Uma gatinha desapareceu na segunda-feira, 04 de agosto, na Rua Deputado Ardinal Ribas, no bairro Costeira. Ela atende pelo nome de Meg, possui 4 anos e é um pouco arisca com as pessoas que não é acostumada. Seus pelos são pretos e seus olhos são amarelos, além disso, ela possui poucos pelos na sobrancelha.

A tutora relata que saiu para trabalhar por volta de 13h, e quando retornou às 22h, não encontrou mais a gatinha. A Meg nunca tinha desaparecido antes, por conta disso, a tutora está desesperada a sua procura.

Quem souber o paradeiro da gatinha Meg, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99670-7160.

Tutora pede ajuda da população para encontrar a gatinha Meg que desapareceu no Costeira
Foto: Divulgação