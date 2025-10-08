O pequeno Simba foi diagnosticado com cinomose, uma doença viral grave que afeta o sistema nervoso e respiratório dos cães. O diagnóstico abalou profundamente sua tutora, Ana Letícia, que, mesmo em meio à incerteza e às dificuldades, decidiu lutar pela vida dele.

Após o diagnóstico, Simba foi internado em uma clínica veterinária em Curitiba, onde vem recebendo os cuidados necessários. O tratamento é intenso e requer internação, medicamentos e acompanhamento constante. A diária custa R$ 250,00, além dos custos com remédios e procedimentos específicos.

Por conta dos valores elevados, a tutora enfrenta um grande desafio financeiro, mas não quis desistir nem optar pela eutanásia.Para ajudar a custear o tratamento, Ana Letícia criou uma vakinha e também está disponibilizando o PIX para receber as doações.

A chave pix é o CPF 102.239.949-79, se preferir pode doar diretamente para a vakinha atraves do link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/salvar-a-vida-do-simba-rose-mary-ferreira-cogorni?utm_campaign=whatsapp&utm_content=5759054&utm_medium=website&utm_source=social-shares