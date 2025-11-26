Moradora do bairro Campina da Barra pede ajuda da população para encontrar sua cachorrinha de 9 anos. Ela desapareceu na terça-feira, 25 de novembro, entre 20h e 22h, na Rua Samambaia.

A cachorrinha atende pelo nome de Kéuy e é da raça american bully. A tutora relata que o portão de sua casa não foi fechado corretamente. Ela girou a chave, mas acabou não trancando. A Kéuy conseguiu abrir o portão e fugiu.

Ela é de porte médio e seus pelos são curtos e da cor preta, com o peito e as patas brancas. Além disso, a tutora conta que a Kéuy possui uma falha no pelo do rabo. Inclusive, a cachorrinha estava tomando remédio para que o pêlo desta região não caísse.

Quando desapareceu ela não estava usando roupinha e nem coleira. Kéuy não tem microchip de identificação, é dócil e mansa e gosta de crianças.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha Kéuy, deve entrar em contato pelo número (41) 99504-0874 ou (41) 99645-2216.